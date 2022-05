Kaltblütiger Mord in Kolumbien: Killer von Staatsanwalt Pecci kamen auf dem Jetski – Angriff dauerte nur 16 Minuten

Die Behörden in Kolumbien haben ein Phantombild des mutmasslichen Mörders sowie ein Bild der Überwachungskamera am Strand in Kolumbien veröffentlicht.

Der für die Bekämpfung der Drogenkriminalität in Paraguay zuständige Staatsanwalt Marcelo Pecci wurde auf seiner Hochzeitsreise in Kolumbien erschossen.

Für Marcelo Pecci und Claudia Aguilera sollte es der letzte Tag in der Karibik sei. Das Paar war erst vor sechs Tagen auf der Ferieninsel Barú in Kolumbien angekommen, um dort seine Flitterwochen zu verbringen. Am Dienstag gegen 10.30 Uhr, kurz nachdem Claudia Aguilera auf Instagram angekündigt hatte, dass sie ihr erstes Kind erwarte, wurde Marcelo Pecci vor den Augen seiner Frau und zahlreicher Badegäste am Strand erschossen. Der 45-jährige Pecci arbeitete in seinem Heimatland Paraguay als Staatsanwalt. Er war für seinen Kampf gegen organisiertes Verbrechen und Drogenkriminalität bekannt.