Unihockey-Nati steht nach der Heim-WM mit leeren Händen da

In den letzten acht Tagen wurde die Schweiz zum Zentrum der Unihockey-Welt. Über 150’000 Fans strömten insgesamt an den Turniertagen in die Swiss Life Arena in Zürich und die Axa Arena in Winterthur. Bereits beim ersten Auftritt der Nati am vergangenen Samstag herrschte im neuen Zuhause des ZSC Gänsehautstimmung. Die Unterstützung der Fans liess die Nati zur Höchstform auflaufen.