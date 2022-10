Frankfurt : Kim de l’Horizon aus der Schweiz gewinnt mit «Blutbuch» Deutschen Buchpreis

Kim de l’Horizon wurde am Montagabend zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse für den Debütroman «Blutbuch» mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 25’000 Euro dotiert.

Über Kim de l’Horizon ist wenig bekannt. Der DuMont-Verlag gibt für die Kunstfigur das in der Zukunft liegende Jahr 2666 als Geburtsjahr an.

Der Deutsche Buchpreis geht dieses Jahr an eine nonbinäre Person aus der Schweiz.

Kim de l’Horizon erhält den Deutschen Buchpreis 2022 für den Roman «Blutbuch». Das gab die Jury am Montagabend beim Festakt in Frankfurt bekannt. Der Deutsche Buchpreis zeichnet den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Die Ehrung ist mit 25’000 Euro dotiert. Kim de l’Horizon wurde in der Schweiz geboren und sieht sich weder eindeutig als Mann noch als Frau. Dieses Thema prägt auch den Roman, der bei DuMont erschienen ist.