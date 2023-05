Kim de l’Horizon von Kindern mit Eiern beworfen

So habe er zum Zeitpunkt des Angriffs ausgesehen, schrieb Kim de l’Horizon auf Insta.

Die zwei jungen Menschen, die de l’Horizon «als Buben liest», hätten ihn unvermittelt mit Eierwürfen angegriffen. «Und niemand griff ein», heisst es weiter im Post, «sie wussten, dass niemand eingreifen würde.» Dies geschehe sowieso selten. Neben einem Bild, das de l’Horizon so zeigt, wie er zum Zeitpunkt des Vorfalls geschminkt war, steht weiterhin: «Offensichtlich hat die Gesellschaft die Buben gelehrt, dass man bestraft werden muss, wenn man sich so präsentiert wie ich. Alles, was von weiss, männlich, gesund, hetero und cis abweiche, müsse dominiert und auf seinen Platz verwiesen werden.»