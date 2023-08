Nordkorea: Kim entlässt General und ruft Kriegsvorbereitungen aus

via REUTERS

Nordkorea will sich offenbar verstärkt auf einen Krieg vorbereiten.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat seinen obersten General entlassen und dazu aufgerufen, die Kriegsvorbereitungen zu verstärken. Staatsmedien zeigten am Donnerstag Aufnahmen davon, wie Kim mit einer Zigarette in der Hand zu einem Raum voller Generäle in Uniform sprach. Bei dem Treffen der zentralen Militärkommission habe er über «grössere militärische Aktionen» gegen Südkorea gesprochen, hiess es.