An Grenze zu Nordkorea : Kim entschuldigt sich für Tötung eines Südkoreaners

Nordkorea bedauert nach Angaben der Regierung in Seoul, einen vermissten Südkoreaner erschossen zu haben.

In einem Brief an Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in schreibe Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un, der Vorfall hätte sich nicht ereignen dürfen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich für die Erschiessung eines südkoreanischen Ministerialbeamten nahe der Seegrenze durch nordkoreanische Soldaten entschuldigt. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag unter Berufung auf das Präsidialamt. In der Mitteilung Kims an Seoul hiess es demnach, er bedaure sehr, Präsident Moon Jae In enttäuscht zu haben.