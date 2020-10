1 / 14 Wie «TZM» berichtet, hat die «Keeping Up With the Kardashians»-Darstellerin nach «umfassenden Gesundheitschecks und Quarantäne» rund 40 Familienmitglieder und Freunde mit einer Boeing 777 auf die Insel fliegen lassen. Instagram / kimkardashian Kims Trip und ihre Bemerkung, dass sie auf der Privatinsel gerade «so tue, als sei alles normal», hat eine Flut von Memes ausgelöst: Die User reichern Kims Worte mit Bildern ihrer eigenen «Inselbilder» an. Instagram / kimkardashian Kims Mann Kanye West (43) flog offenbar auch auf die Insel, aber später als der Rest der Truppe. KEYSTONE

Reality-Star Kim Kardashian hat einen kleinen Shitstorm am Hals. Und alles bloss, weil sie ihren 40. Geburtstag gebührend feiern wollte. Und zwar auf einer Privatinsel.

Wie «TMZ» berichtet, hat die «Keeping Up With the Kardashians»-Darstellerin nach «umfassenden Gesundheitschecks und Quarantäne» rund 40 Familienmitglieder und Freunde mit einer Boeing 777 auf die Insel fliegen lassen. Wo sich der Traumort befindet, ist nicht bekannt.

«Nichts ist selbstverständlich»

Um zu feiern und auch, um so zu tun, «als wäre alles normal», schreibt sie auf Twitter. Die Erkrankung ihres Ehemannes an Covid-19 habe sie erkennen lassen, dass man den einfachen Luxus von gemeinsamen Reisen und Zeit mit den Liebsten nicht zu schätzen wusste. «Es vergeht kein Tag, an dem ich das Leben als selbstverständlich hinnehme in diesen Zeiten, in denen man daran erinnert wird, was wirklich zählt», schreibt sie.

Kim und ihre Crew fuhren offenbar Velo, schwammen und schauten einen Film am Strand. «Ich realisiere, dass dies für die meisten Menschen zurzeit in so weiter Ferne ist, dass ich erkenne, wie privilegiert ich bin», schreibt der Realitystar.

Kritik und Insel-Memes

Die Reaktionen auf ihre Island-Posts fielen derweil heftig aus: «Zu meinem Geburtstag habe ich die Kündigung erhalten, meine Mutter habe ich seit März nicht gesehen», schrieb eine Userin, «Mein Vater ist gestorben, und es gab kein Begräbnis», ein anderer.

Kims Trip und ihre Bemerkung, dass sie auf der Privatinsel gerade «so tue, als sei alles normal», hat eine Flut von Memes ausgelöst: Die User reichern Kims Worte mit Bildern ihrer eigenen «Inselbilder» an. Sujets wurden beispielsweise von Filmen wie «Parasite» (wo es um soziale Ungerechtigkeit geht) oder «Midsommar» (er handelt von einer irren Sekte) genommen.

Das Museum of Modern Art in New York hat auch getwittert:

Sogar Netflix macht mit: