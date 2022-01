«Ich bin überwältigt» – Kim Gloss ist schwanger

1 / 6 «Unsere Familie wächst», schrieb Kim Gloss (29) am Donnerstagabend auf Instagram. Damit bestätigt sie, was Fans schon seit einer Weile spekulierten: Die Sängerin ist schwanger. Instagram/kim_glossofficial Für Kim ist es auch eine kleine Erleichterung, dass das Geheimnis nun enthüllt ist. «Endlich muss ich meinen Bauch nicht mehr verstecken», so die Deutsche am Freitag in ihrer Insta-Story. Instagram/kim_glossofficial Kim und ihr Partner Alexander Beliaikin heirateten letztes Jahr in Rom. Kennengelernt haben sie sich gemäss deutschen Medien bereits vor sechs Jahren. Instagram/kim_glossofficial

Darum gehts Kim Gloss (29) und ihr Ehemann Alexander Beliaikin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Aus einer früheren Beziehung hat die Sängerin bereits eine achtjährige Tochter.

Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft wurden unter Fans bereits seit einer Weile laut.

Kim und Alexander sind seit August vergangenen Jahres verheiratet.

Kim Gloss (29) erwartet ihr zweites Kind. Dies gibt die Sängerin und Influencerin am Donnerstagabend mit einem Instagram-Post bekannt. «Unsere Familie wächst», schreibt Kim zu einem Foto, auf dem sie mit ihrem Ehemann Alexander Beliaikin zu sehen ist. Das Paar hält sich auf dem Bild an den Händen, der Babybauch der ehemaligen DSDS-Kandidatin ist bereits klar zu erkennen.

Es ist das erste gemeinsame Kind für Kim und den Unternehmer. Aus einer früheren Beziehung mit Schauspieler Rocco Stark (35) hat sie bereits Tochter Amelia (8). Auch Alexander wird nicht zum ersten Mal Vater: Er brachte in die Beziehung mit Kim einen Sohn mit.

«Endlich Bauch nicht mehr verstecken»

Fans spekulieren bereits seit einer Weile, ob Kim und Alexander Nachwuchs erwarten. So zeigte sich die Deutsche in letzter Zeit vermehrt in weiten Oberteilen, wenn sie sich in ihrer Instagram-Story meldete. Kurz bevor Kim ihre Baby-News offiziell teilte, postete sie zudem ein Selfie in ihrer Insta-Story, auf dem gemäss deutschen Medien der Babybauch zu erkennen war. Das Foto wurde beinahe umgehend wieder entfernt – was die Gerüchteküche zusätzlich anheizte.

«Endlich muss ich meinen Bauch nicht mehr verstecken», schreibt Kim so auch am Freitagmittag in ihrer Insta-Story. Sie bedankt sich zudem für die Glückwünsche, die sie erreicht haben. «Ich bin überwältigt über all eure lieben Glückwünsche, Nachrichten und Kommentare.»

Im August letzten Jahres gaben sich Kim und Alexander mit einer pompösen Hochzeit in Rom das Jawort. «Ehe bedeutet ineinander zu verschmelzen und eins zu werden. Ein neuer Abschnitt in unserem Leben beginnt und ich freue mich auf die Reise mit dir, die niemals enden soll», schrieb Kim Gloss damals zu einem ihrer Hochzeitsfotos auf Instagram. Kennengelernt hat sich das Paar vor sechs Jahren in der Kita ihrer Kinder.