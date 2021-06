Nordkorea : Kim Jong Un entlässt Spitzenpolitiker wegen «grosser Corona-Krise»

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wirft seinen Spitzenfunktionären vor, im Kampf gegen die Pandemie inkompetent und verantwortungslos gehandelt zu haben.

Sie hätten einen «entscheidenden Fall» herbeigeführt, der eine grosse Krise für die Sicherheit des Staats und der Bevölkerung ausgelöst habe, wurde Kim am Mittwoch von den staatlich kontrollierten Medien zitiert. Was passierte und was konkret die Sicherheitsrisiken sind, wurde in den Berichten nicht erwähnt. Bisher hatte Nordkoreas Führung behauptet, es gebe überhaupt keine Corona-Fälle im Land. Experten hatten das seit langem angezweifelt.