Nordkorea : Kim Jong-un eröffnet seltenen Parteitag

Der Machthaber Nordkoreas hat in seiner Eröffnungsrede zum Parteitag die «glänzenden Erfolge» der regierenden Arbeiterpartei hervorgehoben.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen seltenen Parteitag der regierenden Arbeiterpartei eröffnet. Kim habe in seiner Eröffnungsrede am Dienstag die «glänzenden Erfolge» der Arbeiterpartei und des nordkoreanischen Volkes in den vergangenen fünf Jahren hervorgehoben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Er habe aber zugleich «Fehler» bei der Umsetzung des Fünf-Jahres-Plans analysiert.

Am Freitag hatte Kim den Nordkoreanern in einem seltenen Neujahrsbrief für die Unterstützung der Regierungspartei in «schwierigen Zeiten» gedankt. Dabei bezog er sich offenbar auf die wirtschaftliche Not Nordkoreas, die durch die Corona-Pandemie und Überschwemmungen im Sommer verschlimmert wurde.