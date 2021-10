Bis 2025 – Kim Jong-Un fordert hungernde Bevölkerung auf, weniger zu essen

Obwohl in Nordkorea schon jetzt eine akute Lebensmittelknappheit herrscht, befahl Diktator Kim Jong-Un den Bürgern seines Landes kürzlich, «den Gürtel enger zu schnallen». Gemäss nordkoreanischen Offiziellen müsse die Bevölkerung den Mangel an Nahrungsmitteln akzeptieren, bis das Land seine Grenze zu China wieder öffnet. Dies soll allerdings erst 2025, also in knapp vier Jahren, der Fall sein.