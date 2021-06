Nordkorea - Kim Jong-Un hat abgespeckt

Ob Kim Jong-Un krank ist, oder ob er bewusst entschieden hat Gewicht zu verlieren, ist nicht bekannt, offensichtlich jedoch ist, dass das Staatsoberhaupt Nordkoreas an Masse verloren hat. So berichtet zumindest «NK-News» , nachdem sich Kim Jong-Un nach fast einem Monat wieder in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Die in Seoul beheimatete Webseite analysierte die ersten Fotos des Staatsoberhauptes ganz genau. Es wird vermutet, dass Kim, dessen Alter nicht genau bekannt ist, aber auf 37 geschätzt wird, so viel Gewicht verloren habe, dass er das Armband seiner 12’000 Dollar teuren Lieblingsuhr enger schnallen musste – das sollen zumindest Fotos zeigen.