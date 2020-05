Aktualisiert 27.04.2020 10:17

Nordkorea

Kim Jong-un ist «am Leben und wohlauf»

Die Regierung in Südkorea hat sich zum Gesundheitszustand des nordkoreanischen Staatsoberhaupts geäussert. Es gehe ihm gut, heisst es.

1 / 11 An der Ostküste Nordkoreas ist der Zug von Kim Jong-un gesichtet worden. Hier ist der Zug zu sehen. Ob Kim selbst darin gereist ist, ist unklar.

Das Präsidialamt in Südkorea hat den letzten Berichten des US-Nachrichtensenders CNN widersprochen, wonach Kim nach einer Operation «in ernsthafter Gefahr» sei. Das südkoreanische Nachrichtenportal «Daily NK» hatte zuvor schon unter Berufung auf einen Informanten im Nachbarland gemeldet, Kim sei am 12. April am Herz operiert worden. Nach einem Eingriff erhole er sich wieder.

Am Sonntag zitierte der Sender Fox News den aussenpolitischen Präsidentenberater Moon Chung-in aus Südkorea mit den Worten, Kim sei «am Leben, und es geht im gut». Kim befinde sich seit dem 13. April in Wonsan. Gesicherte Erkenntnisse zur Lage in Nordkorea, das weitgehend von der Aussenwelt isoliert ist, gibt es nicht. Die Führung in Pjöngjang kontrolliert die Informationen über Kim und seine Familie in der Regel äusserst streng.

Wertschätzung für Arbeiter

Immerhin gab es am Sonntag in Nordkoreas Staatsmedien eine Verlautbarung. Nach Informationen der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap berichtete das Staatsfernsehen des Nachbarlands, dass Kim seine Wertschätzung für Arbeiter geäussert habe, die Häuser in der nördlichen Grenzstadt Samjiyon gebaut hätten.

Die Berichte über eine angeblich schwere Erkrankung Kims, der erst Mitte 30 ist, sorgen international schon seit Tagen für Aufsehen. Aus seinem international ziemlich abgeschotteten Land gibt es dazu nur Schweigen. Dies befeuert nicht nur die Spekulationen über Kims Wohlergehen. Inzwischen wird auch über die Frage diskutiert, wer dem jüngsten Machthaber der Diktatorenfamilie folgen könnte.