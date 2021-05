Exekution in Nordkorea - Kim Jong-un lässt Mann erschiessen – Familie muss zusehen

Durch zwölf Schüsse getötet

Nachdem der Schuldspruch verlesen worden war, trafen Lee zwölf Kugeln des Erschiessungskommandos, heisst es im Bericht. «Sein Körper wurde in einen Strohsack eingerollt, in eine Box geladen und irgendwohin gebracht», sagt die Quelle zu «Daily NK». «Seine Frau, sein Sohn und seine Tochter brachen an Ort und Stelle zusammen. Während alle zuschauten, wurden sie vom Ministerium für Staatssicherheit eingesammelt und in einen Lastwagen mit vergitterten Fenstern geladen, für den Transport in ein Lager für politische Gefangene», heisst es weiter. Die Nachbarn der Familie seien in Tränen ausgebrochen, hätten sich aber gezwungen, ihre Gefühlsregungen zu unterdrücken – damit sie nicht wegen eines illegalen Akts («Mitleid für einen Reaktionären») in ein Straflager geschickt wurden.