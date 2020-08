Nordkorea Kim Jong-un soll im Koma liegen

Es gibt erneute Spekulationen um den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers, wie ein südkoreanischer Diplomat wissen will. Seine Schwester soll ein paar seiner Aufgaben übernommen haben.

Im April kursierten Gerüchte, Kim Jong-un befände sich nach einer Operation in Lebensgefahr. Es war gar davon die Rede, dass der nordkoreanische Machthaber gestorben sei. Kurz darauf aber zeigte er sich nach wochenlanger Abstinenz wieder in der Öffentlichkeit. Nun gibt es erneut Spekulationen um dessen Gesundheitszustand. Er soll sich im Koma befinden, sagt gemäss dem «Mirror» Chang Song-min gegenüber südkoreanischen Medien. «Noch aber ist er am Leben», so der ehemalige Berater von Südkoreas früheren Präsidenten Kim Dae-jung.