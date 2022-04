Nordkorea : Kim Jong-un spendiert seiner Lieblingssprecherin eine Luxuswohnung

Ri Chun-hee ist wegen ihrer dramatisch vorgetragenen Nachrichtenbeiträge seit Jahren die Stimme der nordkoreanischen Staatspropaganda. Nun ist die «Dame in Pink» mit einem schicken Eigenheim belohnt worden.

Die bekannte nordkoreanische Fernsehsprecherin Ri Chun-hee hat von der Regierung ein schickes Eigenheim bekommen. Machthaber Kim Jong-un habe Ri in ihrer neuen Luxuswohnung in einem am Mittwoch eröffneten Wohnkomplex getroffen und sie gebeten, ihre energische Stimme weiter in den Dienst der Staatspartei zu stellen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Die revolutionäre Sprecherin Ri sei ein Schatz des Landes und solle nichts entbehren.



Charakteristisch für Ri ist ihr emotionaler und manchmal hasserfüllter Tonfall, der als «leidenschaftlich», «bedrohlich» und «aggressiv» beschrieben wird. Als charakteristisch gilt der melodramatische Stil ihrer Verkündigungen. Die Führung wird von ihr in überschwänglichem Ton gepriesen, angefeindete Staaten kritisiert sie mit sichtbarem Ärger.