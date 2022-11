Kim Jong-un und Xi Jinping wollen den «Weltfrieden»

Nordkorea und China : Kim Jong-un und Xi Jinping wollen sich «für den Weltfrieden» einsetzen

Xi erklärte, er wolle mit der nordkoreanischen Staatsführung kooperieren, während «Veränderungen in der Welt» und der «Geschichte in noch nie dagewesener Art und Weise» stattfänden.

Der chinesische Präsident Xi Jinping will nach Angaben nordkoreanischer Staatsmedien mit dem dortigen Machthaber Kim Jong-un für den Weltfrieden zusammenarbeiten. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag, in einer Botschaft an Kim habe Xi angegeben, Peking sei bereit, mit Pjöngjang für «Frieden, Stabilität, Entwicklung und Wohlstand der Region und der Welt» zusammenzuarbeiten.