Fendi x Skims - Kim Kardashian designt jetzt Luxus-Mode

Erst kürzlich haben die beiden Luxushäuser Fendi und Versace unter dem Namen Fendace eine Kollaboration lanciert . Nur einen Monat später ist Fendi bereits weitergezogen. Neuer Partner in Crime: Kim Kardashian und ihr 2019 gegründetes Shapewear- und Unterwäsche-Label Skims.

«Ich habe nicht gecheckt, was los ist»

«Kim Jones und ich sind seit Jahren befreundet», sagt Kim Kardashian über den Fendi-Designer. Und der erzählt, wie die Kollektion zustande kam: «Ich sass mit meinem Team in Rom an einem Tisch im Studio, als plötzlich alle verstummten und auf ihre Smartphones starrten. Ich habe nicht ganz gecheckt, was los ist.» Dann habe er gemerkt, dass seine Mitarbeitenden alle auf den Launch von Skims warten. «Da habe ich gedacht: Wir müssen unbedingt zusammenarbeiten.»