«Das nervt!» - Kim Kardashian fällt ein zweites Mal durch das Jura-Examen

Reality-Star Kim Kardashian (40) ist zum zweiten Mal durch die Jura-Prüfung gefallen. Das als «Baby Bar» bekannte Examen steht in Kalifornien am Ende des ersten Studienjahres – Kardashian, die beim ersten Versuch 474 Punkte von nötigen 560 erreichte, schnitt dieses Mal mit 463 Punkten sogar noch schlechter ab.

«Das nervt!», ruft eine enttäuschte Kim, als sie die Nachricht in der Reality-TV-Show «Keeping Up With the Kardashians» erfährt. «Aber jetzt ist es halt so. Ich darf mich davon nicht stressen lassen und kann nichts anderes tun, als es beim nächsten Mal besser zu machen. » Kims Schwester Khloé (36) versucht zu trösten: «Du bist am Coronavirus erkrankt, wurdest 40, hattest Beziehungsprobleme, warst in Quarantäne – diesen letzten Versuch kann man doch nicht zählen.»



Die Nachricht erreichte die 40-Jährige am Donnerstagabend in der allerletzten «Keeping Up With the Kardashians»-Folge. Die Reality-TV-Serie läuft seit 2007 und wird dieses Jahr nach 20 Staffeln eingestellt. Am 17. Juni wird auf dem Kardashian-Haussender «E!» noch ein finales TV-Interview mit der ganzen Familie ausgestrahlt.

Kim begann in 2018 eine vierjährige Jura-Ausbildung bei einer Anwaltskanzlei in San Francisco. In den vergangenen Jahren setzte sich die Unternehmerin immer wieder für die Begnadigung von Häftlingen in den Vereinigten Staaten ein. Ihr verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O. J. Simpson gehörte.