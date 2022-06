Kim Kardashian habe das legendäre Marilyn-Monroe-Kleid nicht beschädigt – Museum wehrt sich

Museum wehrt sich : Kim Kardashian habe das legendäre Marilyn-Monroe-Kleid nicht beschädigt

Der Reality-Star trug bei der Met Gala ein berühmtes Kleid von Marilyn Monroe. Dabei soll sie das Millionen-Werk beschädigt haben. Nun dementiert das Museum Ripley’s die Vorwürfe.

Kim Kardashian hatte das historische Kleid von Marilyn Monroe Anfang Mai bei der glamourösen Met Gala im Metropolitan Museum in New York getragen.

Hat Reality-Star Kim Kardashian (41) beim Auftritt an der letzten Met Gala das legendäre Marilyn-Monroe-Kleid beschädigt? Der Besitzer des Kleides, das Privatmuseum Ripley’s, hat entsprechende Vorwürfe nun entschieden zurückgewiesen. «Dass Kim Kardashian das ‹Happy Birthday›-Kleid getragen hat, war heftig umstritten», erklärte das Museum am Donnerstag. «Aber Fakt ist, dass sie das Kleidungsstück in der kurzen Zeit, in der es bei der Met-Gala getragen wurde, in keinster Weise beschädigt hat.»