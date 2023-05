Kim Kardashian hat Botox im Hals – das steckt dahinter

Snapchat verrät es

Die Lehrerin rät Kim, die Muskeln in ihrem Hals zu nutzen, um ihre Stimme zu trainieren. Die Antwort der Beauty-Unternehmerin? «Die Hälfte meiner Halsmuskeln ist gebotoxt, also kann ich nicht.» Botox im Hals? Wir haben mit Dr. med. Mandana Péclard darüber gesprochen, was hinter diesem Eingriff steckt.

So läuft die Behandlung ab

Wichtig dabei: «Das muss präzise und sparsam passieren, um Risiken vorzubeugen.» Wie die meisten Botox-Eingriffe liegt auch die Haltbarkeit am Hals – je nach Patientin oder Patient – bei vier bis fünf Monaten. «Wer die ganze Zeit über den vollen Effekt möchte, sollte mit zwei bis drei Behandlungen pro Jahr rechnen», so die Fachärztin.

Bei wem ist die Behandlung sinnvoll?

Das sind die Risiken

Die Schmerzen beim Eingriff halten sich laut der Fachärztin in Grenzen: «Am Hals ist Botox weniger schmerzhaft als etwa an der Stirn oder an anderen Stellen im Gesicht.» Auch die Risiken seien, bis auf mögliche Blutergüsse, eher gering – vorausgesetzt, man suche eine Fachpraxis mit entsprechender Erfahrung und qualitativ hochwertigem Botox auf: «Wenn zu tief oder zu viel injiziert wird, können Probleme beim Schlucken, Sprechen oder sogar bei der Stabilisierung des Halses auftreten.» Wie so oft solltest du also besser etwas mehr Geld in die Hand nehmen und länger andauernden Problemen aus dem Weg gehen.