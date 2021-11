Per Flug nach England : Kim Kardashian hilft afghanischen Fussballerinnen bei der Flucht

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fürchten junge afghanische Fussballerinnen um ihre Sicherheit. Nun sind sie in England gelandet.

Mehrere Parteien waren an der Evakuierung beteiligt.

Sie sind am Donnerstag in London gelandet.

Ein von US-Reality-TV-Star Kim Kardashian finanzierter Evakuierungsflug hat Spielerinnen eines afghanischen Mädchen-Fussballteams nach Grossbritannien gebracht. Die 35 Fussballerinnen und ihre Familien, insgesamt 130 Menschen, landeten nach Angaben der an der Evakuierung beteiligten Rokit-Stiftung am Donnerstag am Flughafen Stansted bei London.