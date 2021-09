In New York - Kim Kardashian hüllt sich von Kopf bis Fuss in Bondage-Look

Fans und Paparazzi staunten nicht schlecht, als Kim Kardashian am Samstag vor dem Luxushotel The Ritz-Carlton in New York aus einem schwarzen SUV stieg: Der «Keeping Up With The Kardashians»-Star zeigte sich nämlich in einem Leder-Outfit von Balenciaga – und zwar tatsächlich von Kopf bis Fuss. Die 40-Jährige ist dieses Jahr erneut Gast bei der Met Gala des Metropolitan Museum of Art und angesichts der New York Fashion Week wohl schon einen Tag früher angereist.