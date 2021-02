Getty Images for The Met Museum/

Die 40-jährige Kardashian und der 43-jährige West hatten im Mai 2014 geheiratet. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Gerüchte über Krisen in der Ehe des Paars gegeben. In den vergangenen Monaten soll West bereits im US-Bundesstaat Wyoming gelebt haben, seine Frau und die Kinder hingegen in Kalifornien.