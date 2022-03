Kim Kardashian macht jetzt Bademode

Mit ihrer Unterwäsche-Linie Skims hat Kim Kardashian schon viele Fans gewonnen. Jetzt will die 41-Jährige auch die Bademodewelt aufmischen. Am Montagabend gab Kim auf Instagram bekannt, dass sie bald Skims Bademode veröffentlicht.

«Wir zeigen eine neue Art der Bademode für in und ausserhalb des Wassers, die alles verändern wird», schreibt die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story. Dazu zeigt sie die verschiedenen Bikinis und Badeanzüge samt der Farbpalette dazu.

Die Stücke gibt es in den für Kim bekannten Nude-Farben, aber auch in Blau-Tönen.

Bademode für alle

Kims Bademode-Linie umfasst 19 Stücke. Mit der Kollektion will Kardashian «Bademode für alle machen», wie sie in ihrer Instagram-Story sagt. Tatsächlich ist das Angebot sehr breit. Vom klassischen Triangel-Bikini über das aufwendige Cut-Out-Badekleid bis hin zum Sarong-Rock ist für jede etwas dabei.

Hier siehst du eine kleine Auswahl der Pieces. Alle Stücke sind in den verschiedenen gezeigten Farben erhältlich:

«Wer seine Arme verdecken oder einen Sarong tragen will, kann das tun», so Kardashian auf Instagram. «Die Pieces können alle frei miteinander kombiniert und zusammengestellt werden – wie Legostücke.» Die Stücke sind von Grösse XXS bis 4XL erhältlich und sollen damit grösseninklusiv sein. «Du kannst die Körperteile verbergen, die du verbergen willst, und die Körperteile betonen, die du zeigen willst», so Kardashian.