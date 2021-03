Aber zurück zu Chris: Er und Kim sind nicht nur im Coiffeur-Salon dicke, die beiden hängen auch privat miteinander rum. Hier an Kims heftig kritisierter und vermemter Party zu ihrem 40. Geburtstag irgendwo in Polynesien.

Das ist Kim Kardashians (40) Hairstylist Chris Appleton (37) mit einem jungen Golden Retriever. Bei 20 Minuten versuchen wir von nun an, alle Bildstrecken mit herzigen Hunden zu starten, weil wir in diesen Zeiten alle etwas knuffige Aufmunterung vertragen können. Vielleicht dauert es aber eine Weile, bis die anderen Ressorts mitziehen, hab also Geduld, ja?

«Ich liebe dich, Kim», schreibt der Engländer in die Caption des Instagram-Posts, den mittlerweile über 170’000 Menschen geherzt haben. «Ich hasse dich, verdammt noch mal!» kommentierte der Reality-Star daraufhin, machte mit «LOL» und Tränenlach-Smileys aber schnell klar, dass der Hass gar nicht so tief sitzt. Ist ja auch wunderbare Promo, so eine Story (und wir springen auch noch darauf an – well played, Kim, well played).