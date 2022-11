Skims mit Po-Ausschnitt: Kim Kardashian setzt mit Skims die Poritze in Szene

Cut-Outs sind in der Mode so beliebt, dass die textilen Ausschnitte gar unter die Gürtellinie wandern. Nach Rihannas Pyjama mit Ausschnitt am Po präsentiert Kim Kardashian nun das Cut-Out für die Poritze.

Über das Wochenende lancierte Kims Firma Skims ihre neue Smooth-Lounge-Linie. Die Kollektion beinhaltet nebst Radlerhosen, T-Shirts und Leggings auch diverse Kleider. Eines davon zieht mit einem Ausschnitt an der Poritze die Aufmerksamkeit auf sich. «Zeig ein bisschen Haut in eleganten, sexy Kleidern mit Gucklochausschnitt», schreibt die Marke auf Instagram zum Kleid.

«Wer hätte gedacht, dass das Maurerdekolleté zurückkommt?»

Einige fragen sich, wieso ausgerechnet dieser Teil des Körpers in Szene gesetzt werden solle. «Um ehrlich zu sein, finde ich meine Poritze nicht so sexy», gesteht ein Twitter-User.

Cut-Out kann auch höher getragen werden

Ob Kim mit dem Kleid tatsächlich dem Trend zum sichtbaren Tanga entgegenkommt, ist nicht ganz klar. Zumindest auf der Website von Skims sieht das Kleid am Model anders aus als in der Kampagne. Da befindet sich das Cut-Out nämlich eher am Rücken als am Po.