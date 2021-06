Olympia-Athletinnen tragen Kim Kardashians Loungewear-Linie Skims

In weniger als einem Monat finden die Olympischen Spiele in Tokyo statt. Dieses Jahr hat auch der Kardashian-Klan seine Fühler in die Sportwelt ausgestreckt. Das amerikanische Frauenteam wird Unterwäsche, Pyjamas und Loungewear von Kim Kardashians Marke Skims tragen. Diese News verkündete Kim Kardashian auf Instagram.

«Ein Vorbild für jüngere Mädchen»

«Wir sind so stolz, die weiblichen Athletinnen während der Olympiade in Tokyo und den Paralympics in London zu unterstützen», ergänzt Kim Kardashian in einem offiziellen Statement. «Diese Frauen sind unglaubliche Vorbilder für jüngere Mädchen, inklusive meiner eigenen Töchter. Sie zeigen, dass alles möglich ist, wenn man nur hart genug arbeitet. Skims ist dazu designt, Frauen zu empowern, dass sie sich jeden Tag bestmöglich fühlen. Wir freuen uns, mit dem Team USA zu arbeiten und diese Message zu verbreiten.»