Kim Kardashian trägt schon wieder ein Marilyn Monroe Kleid

«Um den Abend zu krönen»

«Um meinen Abend nach der Met-Gala zu krönen, hatte ich die Ehre, Marilyn Monroes Kleid von Norman Norell anzuziehen. Sie trug es 1962 bei den Golden Globes, wo sie den Henrietta Award For World Film Favorite erhielt.» Kardashian ist es nicht nur gelungen, das originale Kleid aufzutreiben, sie ergatterte auch Marilyns echten Golden Globe Award von damals. «Ich fand heraus, dass der Besitzer des Golden Globe, den Marilyn an diesem Abend erhielt, mein Freund Jeff Leatham ist. Ich sah das alles als ein Zeichen dafür, dass die Sterne günstig standen.»

Noch mehr Kritik für Kim

Nebst lobenden Worten für Kims Look hagelt es auch Negativkommentare. Schon dass Kim Kardashian das Original-Perlenkleid von Jean Louis überhaupt tragen durfte, kritisierten Restauratoren und die Internet-Community. Auf Tiktok wird Kardashian ausserdem vorgeworfen, dass sie und ihr Stylingteam nicht sorgsam genug mit dem Kleidungsstück umgingen. Dass an den Perlen gezerrt und gezogen wurde, damit Kim in das Kleid passt, oder das wertvolle Kleid an Kleiderbügeln aus Holz hing, ist für einige zu viel.