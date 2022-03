Gericht hat entschieden - Kim Kardashian und Kanye West sind definitiv geschieden

Der 44-Jährige sorgte in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen, weil er gegen seine Ex und ihren Neuen, Pete Davidson (28), öffentlich wetterte.

Sie waren seit 2012 liiert. Im Mai 2014 heirateten sie mit viel Pomp in Florenz. Zuvor luden sie zu einer Hochzeitsparty im Schloss Versailles in Frankreich ein.

Die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West ist endgültig Geschichte: Ein Richter in Los Angeles vollzog am Mittwoch final die Scheidung der beiden. Während der US-Realitystar virtuell an der Gerichtsverhandlung teilnahm, liess sich der inzwischen in Ye umbenannte Rapper durch einen Anwalt vertreten. Dieser legte schliesslich keinen Widerspruch gegen die Scheidung ein.