In einer ihrer Instagram-Storys ist zu sehen, wie die Stofftiere der Promi-Kids in Einmachgläsern auf bessere Zeiten warten.

Kims Kids lieben derzeit ihre Elves on a Shelf – eine amerikanische Weihnachtstradition, die auf dem Buch «The Elf on the Shelf» basiert. Dabei verstecken Kinder ihre Stoff-Elfen im Haus, die für den Samichlaus die Menschen im Haus «ausspionieren». Kim Kardashian musste die vergangenen Tage ständig überall die Elfen ihrer vier Kinder North (7), Saint (5), Chicago (2) und Psalm (1) einsammeln – was irgendwann offenbar so sehr genervt hat, dass sie die Notbremse ziehen musste.