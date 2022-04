Kim Kardashian wischt Victoria’s Secret mit neuer Skims-Kampagne eins aus

Fans sind begeistert

«Oh mein Gott», «Episch» und «Legendär», ist der Grundtenor in der Kommentarspalte – nebst Hunderten Flammen-Emojis. Kim gesellt sich sogar selber in die Reihe der Supermodels und schreibt zum Schnappschuss: «Ich sollte eigentlich gar nicht bei dieser Skims-Kampagne mitmachen. Aber ich bin vorbeigekommen und bin doch mit aufs Bild, weil es einfach zu ikonisch war.»

Konkurrenz zu Victoria’s Secret

Das amerikanische Unterwäschelabel Victoria’s Secret stand in der Vergangenheit schon mehrfach in den Schlagzeilen. 2020 deckte die «New York Times» in einer Recherche das sexistische Fehlverhalten von Chief Marketing Officer Ed Razek sowie die toxische Kultur in der Firma auf.