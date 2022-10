Bussgelder und Entschädigung : Kim Kardashian zahlt wegen Werbung für Kryptowährung Millionenstrafe

Kim Kardashian zahlt wegen rechtswidriger Werbung für eine Kryptowährung eine Millionenstrafe. Wie die US-Finanzmarktaufsicht SEC am Montag mitteilte, willigte die 41-Jährige in eine Zahlung von 1,26 Millionen Dollar (rund 1,25 Millionen Franken) ein. Die erfolgreiche Geschäftsfrau hatte demnach auf ihrer Instagram-Seite für die auf der Website EthereumMax angebotene Kryptowährung EMAX geworben, ohne öffentlich zu machen, dass sie dafür 250’000 Dollar erhielt.

Die SEC warnt seit Jahren vor zweifelhaften Investment-Tipps

Auch DJ Khaled und Steven Seagal hatten bereits Ärger

Kardashian war mit der Reality-TV-Show «Keeping Up With the Kardashians» berühmt geworden. In den vergangenen Jahren baute sie ein regelrechtes Firmenimperium auf, Aushängeschilder ihres Portfolios sind Kleidungs- und Kosmetikmarken. Erst im September gab die 41-Jährige zudem die Gründung einer Investmentfirma mit dem Namen SKKY Partners bekannt. Das US-Finanzmagazin «Forbes» schätzt ihr Vermögen auf 1,8 Milliarden Dollar.