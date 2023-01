Auf Tiktok: Kim Kardashian zeigt ihre Naturhaare – Fans sind schockiert

Realitystar Kim Kardashian sorgt mit ihren ausgefallenen Frisuren regelmässig für Schlagzeilen. Dass es sich bei den Haarstyles nicht um ihre echte Mähne handelt, wird in einem neuen Tiktok klar. Darin zeigt sich die vierfache Mutter ungewohnt natürlich.

An Weihnachten präsentierte sich Kim seit langem wieder mit brauen Haaren. Seit der Hochzeit ihrer Schwester Kourtney in Italien hatte sie nämlich eine platinblonde Haarpracht. Die regelmässige Typveränderung scheint aber nicht spurlos an der Unternehmerin vorbeigegangen zu sein. Die Strähnen sind durch das Bleichen dünn und stumpf. Ebenfalls auffällig ist, wie kurz die Haare sind. Das deutet darauf hin, dass Kim für ihre Glamour-Looks mit Perücken und Extensions mogelt.