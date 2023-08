Nordkorea: Kim-Regime bestätigt, dass sich US-Soldat in Gewahrsam befindet

Nordkorea offenbar zu Verhandlungen bereit

Dies hat das Regime von Diktator Kim Jong-un am Donnerstag nun bestätigt, wie das UN-Kommando in dem Gebiet mitteilt. Derzeit würden keine weiteren Einzelheiten über die Reaktion Pyongyangs bekannt gegeben. Man wolle sich «nicht in die Bemühungen einmischen, ihn nach Hause zu bringen», hiess es. Die Stellungnahme des UN-Kommandos deutet jedoch darauf hin, dass Pyongyang bereit sein könnte, über eine allfällige Rückführung des US-Soldaten zu verhandeln.



Das UN-Kommando, das für die Überwachung der entmilitarisierten Zone (DMZ) zuständig ist, hatte über seine direkte Telefonleitung zur nordkoreanischen Armee in der gemeinsamen Sicherheitszone Informationen über Travis King, der den Rang eines Private 2nd Class, also eines normalen Soldaten, hat, eingeholt.