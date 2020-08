Diktator im Koma? «Kim würde seine Autorität nicht teilen, ausser er ist krank»

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un soll im Koma liegen. Vor wenigen Tagen hat er laut des südkoreanischen Geheimdiensts einen Teil seiner Machtbefugnisse abgetreten.

Die Gerüchte um Kim sind nicht neu – diesmal allerdings stehen sie in Zusammenhang mit einer Meldung über geänderte Machtverhältnisse in Nordkorea. Vor wenigen Tagen informierte der südkoreanische Geheimdienst darüber, dass Kim einen Teil seiner Machtbefugnisse an seine Schwester Kim Yo-jong und andere enge Vertraute abgetreten habe. Yo-jong, deren Alter in Südkorea auf 32 geschätzt wird, gilt schon seit einigen Jahren als einflussreiche Beraterin ihres Bruders.