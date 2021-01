Nordkorea : Kim Jong-un zementiert seine Stellung an der Parteispitze

Der Machthaber Nordkoreas hat sich während des achten Parteikongresses den Titel des Generalsekretärs der Arbeiterpartei geben lassen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seine Stellung an der Spitze der herrschenden Arbeiterpartei abgesichert und sich einen neuen Titel geben lassen. Beim achten Parteikongress in Pyongyang sei Kim zum Generalsekretär der Organisation bestimmt worden, berichteten die Staatsmedien am Montag. Den Titel des Generalsekretärs hatten zuvor schon sein Grossvater Kim Il-sung und sein Vater Kim Jong-il getragen.