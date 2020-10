Offiziell kommuniziert ist die Meldung noch nicht. Doch eigentlich spricht nichts dafür, dass es nicht so kommt. Nämlich, dass Kimi Räikkönen seine Karriere fortsetzen und auch 2021 für Alfa Romeo an den Start gehen wird. Das berichtet «motorsport-total». Am Freitag soll die Vertragsverlängerung dem Bericht zufolge offiziell am Nürburgring bekannt gemacht werden.