Spezialanfertigung – Kimi Räikkönens Ferrari für 2,5 Millionen Franken auf Online-Plattform verkauft

Darum gehts Kimi Räikkönen hatte seinen Ferrari F12 TDF für 2,5 Millionen Franken zum Verkauf ausgeschrieben.

Das Fahrzeug war eine Spezialanfertigung für den ehemaligen finnischen Rennfahrer.

In der Zwischenzeit wurde das Inserat gelöscht. Über den erzielten Verkaufspreis wird geschwiegen.

Der 42-jährige Räikkönen lebt mit seiner Familie in Baar.

Nachdem die Spezialanfertigung des Ferrari F12 TDF für den ehemaligen finnischen Rennfahrer Kimi Räikkönen während rund zwei Monaten zum Verkauf ausgeschrieben war, wurde das Inserat auf Autoscout24 am Dienstag gelöscht. Ausgeschrieben war der rote Ferrari für satte 2,5 Millionen Franken. Vergleichbare Fahrzeuge kosten aktuell zwischen 900’000 und 950’000 Franken. Zu welchem Preis der Wagen genau verkauft wurde, ist nicht bekannt. Auch weiss man nicht, ob der Ferrari in der Schweiz bleiben wird. Räikkönens Ferrari F12 TDF wurde im Jahr 2016 in Verkehr gesetzt. Der V12-Zylinder leistet 780 PS und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h erreichen. Der F12 TDF war eine Hommage an die Tour de France, das legendäre Langstreckenrennen aus den 50er- und 60er-Jahren, wie Ferrari auf seiner Webseite schreibt. Die Serie war auf 799 Exemplare limitiert.

Keine Antwort vonseiten des Verkäufers

Die Spezialanfertigung «World Champion Edition» hat auf dem Dach die Nummer Sieben verewigt, was der Startnummer von Räikkönen entspricht, und auf der Rücklehne war der Spitzname des Rennfahrers «Iceman» zu lesen. Jerry Casciato, Besitzer von Carstar mit Sitz im schwyzerischen Freienbach, bestätigte gegenüber dem «March Anzeiger» den Verkauf. Die Carstar AG wurde im Jahr 2006 gemeinsam von Jerry Casciato und Kimi Räikkönen gegründet. Der Formel-1-Pilot kreierte den Namen des Unternehmens und war bis 2011 Präsident der Firma. Durch die gemeinsame Firmengründung und die langjährige Freundschaft mit Räikkönen ist Casciato sehr eng mit dem Motorsport verbunden, wie auf der Webseite der Firma zu lesen ist. Fragen zu Details über den Verkauf des Ferraris wollte Casciato auf Anfrage nicht beantworten. Er verwies auf den Manager von Räikkönen, der in Helsinki zu Hause ist. Er war am Donnerstag nicht erreichbar.

Er war froh, seine Zeit mit seiner Familie teilen zu können

Räikkönens Formel-1-Karriere begann damit beim Grossen Preis von Australien im Jahr 2001. In diesem Jahr verabschiedete sich der zweifache finnische Weltmeister Mikka Häkkinen von der Formel 1 und Häkkinen empfahl seinem Arbeitgeber McLaren Räikkönen als Nachfolger. 2007 wurde Räikkönen Weltmeister. Sein grösster Erfolg war der Weltmeister-Titel im Jahr 2007 für Ferrari. Er siegte in 21 Rennen und beendete 2021 seine Karriere. Räikkönen äusserte sich damals gegenüber «Auto Motor und Sport», dass er sich darauf freut, einfach nur noch zu Hause zu sein und seine Zeit mit seiner Frau und seinen zwei Kindern zu verbringen. Der 42-Jährige lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Baar. Von Fachzeitungen wurde er in seiner aktiven Zeit als kühl, verschlossen und manchmal etwas knurrig beschrieben.