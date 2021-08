Säbelrasseln aus Nordkorea : Kims Schwester droht den USA und Südkorea wegen Militärübung

Zwischen 16. und 26. August planen Washington und Seoul gemeinsame Sommermanöver, in deren Mittelpunkt Computersimulationen stehen sollen. Pjöngjang plant derweil eine militärische Aufrüstung.

Kim Jong Un hatte seiner Schwester eine Vollmacht für die Veröffentlichung der Erklärung am Dienstag erteilt.

Die mächtige Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat wegen geplanter Manöver von Südkorea und den USA mit einer militärischen Aufrüstung Pjöngjangs gedroht. Seoul zeige mit den gemeinsamen Übungen mit dem US-Militär «heimtückisches Verhalten», hiess es in einer Erklärung von Kim Yo Jong vom Dienstag. Washington lege seine feindselige Politik gegenüber Nordkorea sowie Heuchelei der Regierung von Präsident Joe Biden offen, zumal es zuvor eine Wiederaufnahme von Gesprächen über das Atomprogramm Pjöngjangs angeboten habe.

Vorwurf einer geplanten Invasion

Südkoreanische Medien hatten zuvor berichtet, dass die Streitkräfte am Dienstag mit dem US-Militär die viertägigen Vorübungen gestartet hätten. Zwischen 16. und 26. August seien dann gemeinsame Sommermanöver geplant, in deren Mittelpunkt Computersimulationen stehen sollen.

Nordkorea wirft Südkorea und den USA regelmässig vor, mit derartigen Manövern eine Invasion vorzubereiten. Dies tat am Dienstag auch Kim Yo Yong in ihrer Erklärung, für deren Veröffentlichung sie eigenen Angaben zufolge eine Vollmacht bekommen hatte. Damit deutete sie an, dass die Botschaft direkt von ihrem Bruder kam. Seine Schwester drohte Seoul und Washington, dass sie sich wegen der Manöver auf eine «gravierendere Sicherheitsbedrohung» gefasst machen müssten. Unklar war, ob Pjöngjang mit der Verstärkung der Präventivschlagkapazität eine Wiederaufnahme regelmässiger Waffentests meinte.