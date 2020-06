«Alle Kontaktwege» abschneiden

Das weisse Telefon zwischen Nord- und Südkorea bleibt ab heute stumm

Von Annäherung keine Rede: Weil Aktivsten weiter kritische Flugblätter in Richtung Nordkorea schicken, hat Pjöngjan beschlossen, die Kommunikationsverbindungen zu Südkorea komplett zu kappen.

… Aktivisten mit riesigen Heissluftballons Anti-Nordkorea-Flugblätter in Richtung Pjönjang geschickt hatten.

via REUTERS

Nordkorea will die Kommunikationsverbindungen zu Südkorea komplett kappen. Die Massnahme werde am Dienstagmittag wirksam, berichteten die Staatsmedien. Das sei nur der erste Schritt, «um alle Kontaktwege» abzuschneiden.

Es hatte sich bereits zuvor abgezeichnet: Nordkorea hatte der Regierung in Seoul in den vergangenen Tagen wiederholt vorgeworfen, die gegen Pjöngjang gerichteten Propaganda-Aktionen südkoreanischer Aktivisten und nordkoreanischer Flüchtlinge an der Grenze zu dulden.