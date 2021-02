Getty Images for The Met Museum/

Nach monatelangen Spekulationen um die Trennung von Kim Kardashian und Kanye West ist es nun offiziell: Die beiden gehen getrennte Wege. Mit der Einreichung der Scheidungspapiere rückt auch die Vermögensaufteilung in die Nähe. Da in den USA auch bei einer Gütertrennung auf die während der Ehe verdienten Einkommen geachtet wird, spekulieren nun zahlreiche Medien, wie sie ihre Gelder aufteilen könnten und dass dies besonders viel Konfliktpotenzial bergen könnte.

US-Rapper Kanye West soll über ein Vermögen von insgesamt 1,3 Milliarden US-Dollar verfügen. Ein Grossteil davon sei aber in seiner Mode-Firma Yeezy eingebunden, schreibt das Wirtschaftsmagazin «Forbes». So besitzt er 100 Prozent an seiner Schuhmarke, die für ihre klobigen Turnschuhe bekannt ist, und die in der Schweiz kaum unter 300 Franken über die Ladentheke gehen. Die «Frankfurter Allgemeine» (FAZ) rechnet damit, dass sein Vermögen dadurch während der Ehe von 100 Millionen auf fast 1,3 Milliarden US-Dollar angewachsen ist.