Winterthur ZH : Bub (2) ertrinkt fast in Brunnen – Vater geht nach Reanimation auf Sanitäter los

Am letzten Donnerstagabend fiel im Winterthurer Lindengutpark ein zweijähriges Kind unbemerkt in einen Brunnen. Der Vater griff nach der Rettung des Kindes einen Sanitäter an.