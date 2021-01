Zwei Männer seien in einen Wohnblock eingedrungen. Daraufhin habe es lautes Geschrei gegeben. Diese Meldung hat die Stadtpolizei Winterthur am vergangenen Donnerstag kurz nach 17.20 Uhr erhalten. Als die Polizei eintraf, wurde schnell klar, dass es sich nicht um einen Einbruch handelte.

Ein Familienvater und dessen Frau wurden von einem zweijährigen Kind in zwei verschiedene Zimmer eingesperrt, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst. Als der Vater bemerkt hat, dass er nicht mehr rauskommt, sprang er vom Balkon. Um zurück in seine Wohnung zu gelangen, bat er seinen Nachbar um Hilfe.