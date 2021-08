Palma de Mallorca - Kind (3) fällt vor den Augen seiner Familie in einen 3 Meter tiefen Schacht

Vor den Augen ihres Vaters und zweier älterer Geschwister ist eine Dreijährige in der Inselhauptstadt Palma gut drei Meter tief in einen Schacht gefallen.

Am Mittwochabend ist in der Altstadt in Palma de Mallorca ein dreijähriges Mädchen in einen Schacht gefallen. Es und seine Familie befanden sich auf einem Abendspaziergang, als plötzlich der Boden unter den Füssen des Kindes nachgab und es gut drei Meter in die Tiefe fiel.