Avully GE : «Hat sich davon nie erholt» – Nachbarn äussern sich zum Tötungsdelikt

Die Polizei hat in Avully ein vierjähriges Kind und dessen Vater (46) tot aufgefunden. Sie vermutet ein Tötungsdelikt. Die Nachbarschaft ist schockiert, der Mann war im Dorf bekannt.

Wie die Genfer Kantonspolizei am Montagmittag meldete, kam es am frühen Morgen in Avully zu einem Tötungsdelikt. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte ein Vater (46) in seiner Wohnung sein vierjähriges Kind und danach sich selbst erschossen.