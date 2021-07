Sadomaso-Paar in St. Gallen - Kind (5) als Sexsklavin ausgebildet – Bundesgericht bestätigt Urteil

H. soll seine Freundin dazu angestiftet haben, an ihrer Tochter sexuelle Handlungen vorzunehmen.

F. H.* und Sara I.* haben im August 2013 eine sadomasochistische Beziehung begonnen. Der heute 56-jährige H. stiftete bereits im Folgejahr seine damalige Freundin dazu an, aus ihrer Tochter eine Sklavin zu machen. Im gleichen Jahr begann I. an ihrer Tochter sexuelle Handlungen vorzunehmen. Im April 2015 wurde das Paar festgenommen. Dies nur einen Tag bevor die damals Fünfjährige erstmals sexuelle Handlungen an H. hätte vornehmen sollen. Sowohl H. als auch I. wurden vor Gericht verurteilt.