Horw LU: Kind (5) stirbt bei Kollision mit Baustellenfahrzeug

Der Unfall ereignete sich beim Schulhaus Allmend in Horw LU.

Am Donnerstagvormittag kollidierte bei einer Baustelle bei der Schulanlage Allmend ein Dumper mit einem E-Bike, das mit einem Kinderanhänger unterwegs war, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.

«Ein 5-jähriges Kind wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Spital überführt, wo es kurze Zeit später verstarb. Ein weiteres 3-jähriges Kind sowie die Mutter der beiden Kinder wurden mit leichten Verletzungen zur medizinischen Betreuung in ein Spital gefahren», heisst es weiter in der Mitteilung.