Ostschweiz – Kind (6) auf Zebrastreifen angefahren – Unfallhäufung «besorgniserregend»

Am Mittwoch, kurz nach 16.30 Uhr überquerte in Chur ein Sechsjähriger einen Fussgängerstreifen auf der Rheinstrasse. Ein Autofahrer (24) war gleichzeitig auf der Rheinstrasse unterwegs und erfasste den Jungen mit seinem Auto. Das Kind wurde beim Unfall leicht verletzt. In den letzten Tagen kam es in der Ostschweiz zu mehreren Unfällen mit Fussgängerinnen und Fussgängern auf Zebrastreifen. Vor einer Woche wurde eine 16-Jährige auf einem Zebrastreifen in Wil SG vom Auto einer 48-Jährigen erfasst. «Dabei prallte die 16-Jährige auf die Motorhaube und Frontscheibe des Autos und dürfte über das Dach des Autos geschleudert worden sein», hiess es damals in der Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Am selben Abend kam es auch in Thal SG zu einem Unfall auf einem Fussgängerstreifen, als ein 72-jähriger Mann nach 17 Uhr mit seinem Auto auf der Burietstrasse mit einer 17-Jährigen kollidierte. Sie wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.