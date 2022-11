Bad Ragaz: Kind (6) läuft hinter Postauto auf Strasse – Auto kann nicht anhalten

Der Unfall ereignete sich in Bad Ragaz …

In Bad Ragaz verunfallte auf der Bahnhofstrasse am Freitag um 11.35 Uhr ein Kind. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Ein Postauto musste demnach bei einer Schule verkehrsbedingt auf einem Fussgängerstreifen abbremsen. Das sechsjährige Mädchen lief daraufhin hinter dem Postauto über die Strasse.